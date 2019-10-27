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فن

سر خلاف رامي جمال مع زوجته.. تفاصيل مثيرة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:22 م
رامى جمال وزوجته
رامى جمال وزوجته
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قسم الفن
نشرت زوجة الفنان رامي جمال "ناريمان" صورة لـزوجها على حسابها الشخصي عبر موقع "إنستجرام" توجه فيه اعتذارا رسميا بسبب تصرف سلبى أجرته مستغلة الإعلان عن تفاصيل ألبومه الجديد، والذى من المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكتبت عليها قائلة :"أنا مسحت لينك التصويت لأن رامي طلب مني دا وزعل مني جدا أني عملت شير لأني عارفة أن المفروض قد إيه مبيحبش الحاجات دي وطول عمره مش مقتنع بالمسابقات دي ابد ولما شافني حاطه اللينك طلب مني أشيله بدون إبداء أي أسباب شكرا ليكم واهتمامكم وحبكم".

من ناحية أخرى أعلن المطرب رامي جمال انتهاءه من ألبومه الجديد، حيث كتب رامي تغريدة له: "تم الانتهاء من اختيار وتنفيذ جميع أغاني ألبومي الجديد وقريبا جدًا إن شاء الله يتم تسليمه لشركه نجوم ريكورد لنبدأ تنفيذ مرحلة ما قبل النزول والنزول، وعد بألبوم مختلف لمرحلة مختلفة دعواتكم".

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال أغنية "البرد" وتعد الأغنية الرابعة التي يصورها على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من ألبومه الأخير "ليالينا"، وهي: "مفيش منها" و"ما تظلمنيش" و"تعيشي ليا".
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