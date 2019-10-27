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رياضة

المصري تحت 15 عاما يفوز على كابسي 2 / 1 في بطولة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:03 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
فاز فريق المصري تحت 15 عاما "مواليد 2004" بقيادة مديره الفني الكابتن تيسير بدوي على ضيفه كابسي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب السيد متولي ضمن مباريات دوري منطقة بورسعيد لتلك المرحلة السنية والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد مكون من محمد الدسوقي حكمًا للساحه ومعه كل من أحمد عبد الله ومحمد شفيق.

‎انتهى الشوط الأول بتقدم كابسي على المصري بهدف للاشئ في الدقيقة السادسة ، ‎وفي الشوط الثاني كثف المصري من ضغطه بغية إحراز هدف التعادل وفي الدقيقة الحادية والخمسين استطاع جهاد محمود صانع العاب الفريق احراز هدف التعادل، وظل الضغط متواصلًا حتى نجح البديل احمد ايمن في الدقيقة الثالثة والستين في إضافة الهدف الثاني للمصري في ظل تألق كبير لجميع لاعبي المصري ، لينتهي اللقاء بفوز المصري بهدفين لهدف.

‎مثل المصري : احمد عبد الرسول في حراسة المرمي ومدثر إكرامي ومحمد حسنى ومحمود اشرف واحمد ندا في خط الدفاع وعماد الدين وجهاد محمود وعمر عبد النبي كثلاثي ارتكاز، فيما لعب الثنائي عمرو جمال وإسلام الشايب كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد معاذ شحاته.

وشارك في الشوط الثاني البدلاء محمد رضا وأحمد ايمن وزياد تامر.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق يتكون من الكابتن تيسير بدوي مدربًا، احمد نبيه مساعد مدرب، ابراهيم صبح مدربًا للحراس، ايمن عبد العظيم أخصائي علاج طبيعي، ميدو عامر اداريًا ، فيما يشرف على القطاع فنيًا الكابتن عباس نور الدين المدير الفني للقطاع، محمد المنصوري مديرًا اداريًا، السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى، ابراهيم الصفتى لشئون اللاعبين ، تحت الإشراف العام أحمد الشملة عضو مجلس إدارة النادي.
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