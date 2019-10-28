Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم وضع المصحف فى السيارة.. الإفتاء تحدد حالتين يحرم فيها

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
وضع المصحف فى السيارة
وضع المصحف فى السيارة
Advertisements
يارا زكريا
قالت دار الإفتاء المصرية: إنه لا مانع شرعًا من وضع المصاحف أو تعليقها بقصد الحفظ والبركة لا على سبيل الزينة أو التظاهر؛ سواء كان ذلك في البيت، أو السيارة، أو المحال التجارية، أو غيرها من الأماكن.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « ما حكم وضع المصحف فى السيارة للتبرك ومخافة العين»، أنه إذا انضم إلى هذا القصد القراءة منه عندما يتيسر ذلك، مع وجوب مراعاة المحافظة عليه بأن يوضع في مَكانٍ نَظيفٍ؛ بحيث يكون في حرز لا يصلها فيه أي نوع امتهان.

وتابعت أما إذا كان القصد من وضعها أن تكون على سبيل الزينة أو التظاهر فلا يجوز؛ لأن القرآن الكريم إنما أنزله الله تعالى للعمل به والتدبر والتعبد بتلاوته.

وأكدت أن تعظيم القرآن الكريم واحترامه وصونه عمَّا لا يليق بواجب تقديسه من الأمور المجمَع عليها بين المسلمين؛ فيجب على كل مسلم حفظه وصونه عن النجاسات وعن القاذورات، ولا يوضع بالمواضع التي يُخشَى وقوع الامتهان فيها لشيء منه.
واستدلت فى ذلك بقوله – تعالى-: « إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۞ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ۞ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»، (سورة الواقعة: الآيات 77-79)، وقوله – سبحانه-« ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّه»، ( سورة الحج: الآية 30).

وذكرت ما قاله الإمام الألوسي في تفسيره "روح المعاني": [حُرُمات اللهِ جمع حرمة وهو ما يحترم شرعًا]، وقو الإمام النووي الشافعي في "التبيان في آداب حملة القرآن": [أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه].

وأشارت إلى أن وضع المصحف أو تعليقه بقصد الحفظ والبركة، والتلاوة فيه، يدخل في تعليق التمائم والرقى القرآنية، موضحةً أنه لا مانع من ذلك كله مع وجوب مراعاة المحافظة؛ لأن امتهان القرآن الكريم من أكبر المحرمات.

ونوهت إلى أن جمهور فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية ذهبوا إلى جواز تعليق التمائم التي فيها أسماء الله وصفاته وآيات القرآن الكريم والأدعية المأثورة، مبينةً أن هذا ظاهر ما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة - رضي الله عنها-، وهو أيضاً قول عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما-، وقول الكثير من التابعين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتاوى تشغل الأذهان.. قراءة المرأة للقرآن بدون حجاب ومن غير وضوء ودخولها الخلاء بالذهب المكتوب عليه آيات وذكر.. حكم كشف وجه الميت لتوديعه.. هل يجب على ورثة الميت رد الهدايا كدين؟

حكم وضع المصحف في السيارة .. الإفتاء تجيب

انتقض وضوؤه أثناء قراءة القرآن.. فهل يكملها أم لا؟

قراءة القرآن للحائض من المصحف جائزة في 3 حالات

حكم قراءة الحائض لـ المعوذتين وآية الكرسي وأذكار الصباح والمساء والنوم

حكم سماع القرآن الكريم على غير طهارة

ترشيحاتنا

بمواصفات جبارة.. أفضل 8 هواتف للشغل

حملة جنة بالأزهر ترد على دعوات منع الأطفال من المسجد بحجة اللعب.. صور

فضيحة الدولارات .. شاهد ماذا قال إعلاميو الإخوان عن محمد مرسي قبل هروبهم لتركيا

تستحق الضرب بالجزمة.. ريهام سعيد ترد بقوة مجددًا على جورج قرداحي

نفسى أشتغل معاها.. أحمد حلمى يعلن مفاجأة مع منى زكي.. فيديو

مصير ميتشو مع الزمالك .. تعليق قوي لمرتضى منصور على قائمة المنتخب .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب حفل زفاف.. العروسة بالبدلة والعريس بفستان أبيض مكشوف

شاهد | منافسة قوية بين أسعار إطلالة سميرة سعيد وأحلام في THE VOICE

بالجلد الأسود.. روجينا بإطلالة ساحرة مع تليفونها