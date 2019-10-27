محمد عبدالله مديرا لإدارة المذيعين بـ قناة النيل للأخبار

أصدرت الدكتورة مرفت محسن، رئيس قطاع الأخبار، وبناء على ترشيح من أميرة سالم، رئيس قناة النيل للأخبار، وتزكية من الإعلامية نيرمين خليل، مدير عام إدارة المذيعين، تولي محمد عبدالله المذيع بقناة النيل منصب مدير إدارة المذيعين.



ويبدأ المذيع محمد عبدالله مرحلة جديدة في مسيرته المهنية، وعبر عن طموحه في المشاركة في عملية التطوير الحاصلة في قناة النيل للأخبار.



وعمل محمد عبدالله، في عدد من القنوات الإخبارية العربية الكبرى، كقناة العربية وقناة MBC، وشارك مؤخرا في تغطية أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية، وتجرى هناك العديد من اللقاءات الحصرية للتلفزيون المصري، منها لقاءه مع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ومعالي السيد أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية.