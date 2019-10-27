اكتشاف عظام لأسماك ترجع إلى 8000 سنة في الإمارات.. صور

قال مارك بيتش، رئيس الأثريين في أبوظبى والظفرة، في دائرة الثقافة والسياحة، في أبوظبي لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية إنه تم اكتشاف عظام قديمة لأسماك من العصر الحجري من حوالى 8000 سنة بالقرب من جزيرة مروح في إمارة أبوظبي.



ويلقى الاكتشاف الضوء على الحياة التى كانت موجودة في المجتمعات في الجزيرة العربية في العصر الحجري، وتكشف كيف كانت طرق الصيد ونمط الحياة الموجود في تلك الفترة، حيث كان الصيد هو الطعام الرئيسي لسكان الجزيرة إلى جانب الماعز والأغنام والذى وجدت بقاياها أيضا بجانب بقايا عظام الأسماك.



ويعتقد بعض الأثريين الذين يعملون في مواقع في الإمارات وعمان أن البدو في هذه الجزيرة كانوا يعيشون في العصر الحجري الحديث بسبب نمط الحياة البدوية ولكن دراسات جديدة أثبتت عدم صحة هذا الاحتمال وأنه يعود إلى العصر الحجري القديم.