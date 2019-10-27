Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

في خامس رسائلها.. حملة "جنة" توضح وسائل استكشاف المشاعر السلبية لدى الأطفال وكيفية التعامل معها

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:49 م
رسائل حملة جنة لمناهضة
رسائل حملة "جنة" لمناهضة العنف ضد الأطفال
Advertisements
محمد شحتة
أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف خامس رسائل حملة "جنة" لمناهضة العنف ضد الأطفال، وتتناول الرسالة الخامسة واحدًا من أهم الاحتياجات النفسية الأساسية للأطفال وهو الاحتياج للتعاطف والمواساة.

أوضح الدكتورمحمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو حملة "جنة" خلال الفيديو كيفية التقاط المشاعر السلبية لدى الأطفال والتعرف عليها من خلال كلمات الطفل أو لغة الجسد التي تظهر عليهم، كما يحذر الدكتور المهدي من خطورة تجاهل هذه المشاعر وتراكمها عند الأطفال.

وخلال الفيديو طرح الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف وعضو حملة "جنة" موقف النبي - صلى الله عليه وسلم -من " أبي عمير" - الطفل الصغير الذي مات عصفوره ، وكيف اهتم النبي - صلى الله عليه وسلم- بحزن هذا الطفل على وفاة طائره الصغير ومواساته، مما يؤكد أهمية الاعتناء بمشاعر الأطفال في الإسلام.

يذكر أنَّ المركز الإعلامى للأزهر الشريف أطلق حملة "جنة"، لمناهضة العنف ضد الأطفال، والتوعية بحقوق الطفل النفسية، وتوضيح الأسس السليمة لبناء طفل سليم، وتتضمن الحملة مجموعة من الفيديوهات القصيرة، وعدد من الندوات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موقف إنساني .. الأزهر يطلق حملة "جنة" لمناهضة العنف ضد الأطفال

أستاذ علم نفس: حملة جنة للأزهر عن مواجهة العنف ضد الأطفال فعالة ومؤثرة

أستاذ طب نفسي: حملة الأزهر "جنة" هدفها منع تكرار حوادث العنف ضد الأطفال

باحث: حملة جنة تسعى لتقويم السلوكيات الخاطئة في تربية الأطفال

حملة جنة: عدم شعور الطفل بأنه محبوب يهدد انتماءه لأسرته

في ثالث رسائلها.. حملة جنة تكشف أهمية الأمان للأطفال وأثره على الأسرة والمجتمع

ترشيحاتنا

أجمل نساء الكون .. نيرمين الفقي تتألق بفستان قصير

عاجل .. جمعية المصارف اللبنانية: استمرار إغلاق البنوك غدا

مرافعات المحامين.. تأجيل محاكمة قاتل محمود البنا لـ 17 نوفمبر

مفاجأة.. أبو بكر البغدادي مازال على قيد الحياة (وكالة روسية تزعم)

الأب في المرتبة السادسة.. 13 فردا يحق لهم حضانة الطفل في قانون الأزهر للأحوال الشخصية

أمريكا تكشف عن مصير جثة أبو بكر البغدادي بعد مقتله

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده .. للرجال استلهم أناقتك من مهند التركي

مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد