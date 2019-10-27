حسين فهمي وآسر ياسين من «معرض المعز»: حدث مبدع يزيد السياحة في الشارع.. صور





يذكر أن وزراء الآثار، والثقافة، والاستثمار والتعاون الدولي قاموا بزيارة المعرض اضافة الى محافظ القاهرة، والدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق.

زار عدد من نجوم الفن والدراما معرض «سرديات معاد تخيلها»، الذي تنظمه مؤسسة «آرت دي إيجيبت»، بالتعاون مع وزارة الآثار ومؤسسة اليونيسكو في شارع «المعز لدين الله الفاطمي»، بينهم النجم حسين فهمي، والفنان آسر ياسين.وطبقًا لبيان صادر عن المؤسسة اليوم الأحد، حرص الفنانان على تفقد الأعمال الفنية التى يشارك بها ٢٨ فنانا مصريا تربط بين إبداعات أجدادنا الذين بنوا شارع المعز عبر حضارات متعددة منذ ما يقرب من ألف عام، وبين حداثة، وإبداعات الفن المصري المعاصر لواقعنا اليوم.وأبدى حسين فهمي، إعجابه بالتطوير الذي أحدثه المعرض في مجمع السلطان قلاوون بالشارع التاريخي، مشيرا إلى أن التسويق الجيد للمعرض في الداخل والخارج سيجذب مزيد من السائحين لما يعرف باسم «سياحة التراث الثقافي».أكد آسر ياسين فخره بما شاهده من ابداعات الفنانين المصريين وانطباع الأجانب الذين شاهدوا المعرض، مطالبا بأهمية إلقاء الضوء عليه عالميا، لما سيكون له من نتائج إيجابية في حركة السياحة الوافدة.