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أخبار العالم

هرب المخدرات داخل أمعائه.. حكم على أفغانى بالسجن المشدد في الإمارات

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:31 م
مطار دبي
مطار دبي
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قسم الخليج
حكمت محكمة الجنايات في دبي بالسجن عشرة أعوام على مسافر أفغانى لقيامه بتهريب مواد مخدرة و غرامة قدرها 50 ألف درهم.



وكان المتهم الذى يبلغ من العمر 39 عاما ضبط بواسطة ضباط جمارك في مطار دبي الدولى في الثالث والعشرين من يوليو الماضي.



وقال مفتش المطار لصحيفة ذا ناشونال الإماراتية إن المتهم كان يجري بسرعة تجاه بوابة الخروج، و إنه تم إيقافه للاشتباه فيه.



وشاهدت المحكمة المسح الضوئي لجسد المتهم الذى كشف عن وجود أشياء غريبة في معدته، ووجد الأطباء لاحقا مايقرب من 54 كبسولة من منشط الأمفيتامين بإجمالى 362 جرام موجودة في أمعائه.
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