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رياضة

عفيجي سموحة يستعرض عضلاته فى الجيم .. شاهد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:27 م
محمد كوفى
محمد كوفى
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محمد بدران

استعرض محمد كوفى لاعب نادى سموحة، عضلاته بصورة له على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" وسط إعجاب جميع متابعيه وجماهيره.

نشر محمد كوفى صورته وهو يستعرض بعضلات كتفيه وظهره خلال قيامه بتدريبات داخل الجيمانيزوم للحفاظ على لياقته البدينة.

وعلق محمد كوفى لاعب الفريق السكندرى على الصورة قائلًا "اعمل بجد كن سعيدا لا اعط"

ويدرس الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن منح اللاعبين راحة سلبية قصيرة على أن يعود الفريق بعدها للتدريبات اليومية وإقامة معسكر سكندرى يكون بمثابة فترة إعداد جديدة، يتخلله عدد من المباريات الودية.
عفيجي سموحة يستعرض عضلاته فى الجيم .. شاهد
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