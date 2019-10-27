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مرأة

للرجال فقط .. علاج سحري لضعف الانتصاب بـ 3 جنيهات

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:28 م
صدى البلد
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رضوى حسام
يعاني بعض الرجال من مشاكل في الصحة الجنسية، وتعد مشكلة ضعف الانتصاب أبرزها، حيث يوجد أسباب عديدة لهذه المشكلة، ومن المتعارف عليه أن العلاج يختلف على أساس السبب الرئيسي لمشكلة ضعف الانتصاب لدى الرجال.

أشار موقع "health line" إلى حل سحري لعلاج تلك المشكلة بسهولة مهما كان سببها، حيث أكدت الدراسات أن للقرفة مفعولا سحريا في حل مشكلة ضعف الانتصاب لدى الرجال، وأشارت إلى قدرة القرفة على تحقيق فوائد عديدة أخرى خاصة بالصحة الجنسية مثل زيادة عدد الحيوانات المنوية وزيادة قدرتهم على البقاء.

كشفت الدراسة عن قدرة القرفة في تزويد نسبة هرمون تستوستيرون في الجسم لدى الرجال مما يعزز قدراتهم الجنسية، كما أنه يعمل على زيادة حركة الحيوانات المنوية، كما أن الاستهلاك المنتظم للقرفة فعال في حماية النظم التناسلية للرجال ويعمل على تحسين نوعية الحيوانات المنوية.
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