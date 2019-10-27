صاحبة أعمق غطسة للسيدات: احترفت السباحة فى سن 16.. فيديو

قالت فرح أكرم ، صاحبة أعمق غطسة للسيدات فى الشرق الأوسط إنها بدأت السبحة من عمر التاسعة لافتة لمشاركتها عدة مسابقات منها السباحة العادية والطويلة .



وكشفت فرح أكرم خلال إستضافتها على برنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ، عن عكوفها تعلم الغطس ب حمام السباحة " البسين " لفترة مع مدربها الخاص وذهابها لذهب مع بعض الدورات التدريبية لإتقان هذه المهارة .



وأوضحت فرح أكرم ، إنها عند إحترافها الغطس بحمام السباحة كانت فى عمر 16 عامأ ، لافتة لرغبتها وقتئذ لتحصيل دبلومة الغطس وإنتظرت حتى بلوغها 18 عامأ لتحصيل هذه الدبلومة .





وتابعت ، فرح أكرم إن بعد حصدها دبلومة الغطس فى عمر 18 نافست بمسابقة غوص الأعماق ، مشيرة إلى أن الغطس والسباحة شجعوها على الدراسة ولم يؤثرن مطلقأ على معدلاتها بتفوقها الدراسى .













