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توك شو

صاحبة أعمق غطسة للسيدات: احترفت السباحة فى سن 16.. فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:36 م
فرح أكرم ، صاحبة
فرح أكرم ، صاحبة أعمق غطسة للسيدات فى الشرق الأوسط
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شيرين عادل
قالت فرح أكرم ، صاحبة أعمق غطسة للسيدات فى الشرق الأوسط إنها بدأت السبحة من عمر التاسعة لافتة لمشاركتها عدة مسابقات منها السباحة العادية والطويلة .

وكشفت فرح أكرم خلال إستضافتها على برنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ، عن عكوفها تعلم الغطس ب حمام السباحة " البسين " لفترة مع مدربها الخاص وذهابها لذهب مع بعض الدورات التدريبية لإتقان هذه المهارة .

وأوضحت فرح أكرم ، إنها عند إحترافها الغطس بحمام السباحة كانت فى عمر 16 عامأ ، لافتة لرغبتها وقتئذ لتحصيل دبلومة الغطس وإنتظرت حتى بلوغها 18 عامأ لتحصيل هذه الدبلومة .


وتابعت ، فرح أكرم إن بعد حصدها دبلومة الغطس فى عمر 18 نافست بمسابقة غوص الأعماق ، مشيرة إلى أن الغطس والسباحة شجعوها على الدراسة ولم يؤثرن مطلقأ على معدلاتها بتفوقها الدراسى .






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