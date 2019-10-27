سحر طلعت مصطفي: أوبرا عايدة تسهم في استعادة جزء من قوة مصر الناعمة

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، إن عودة عروض أوبرا عايدة إلى الأقصر بعد غياب استمر لأكثر من 20 سنة هو مؤشر مهم على استعادة الدولة المصرية لقوتها الناعمة، ودورها المحوري كجسر يربط قارات العالم من خلال الفنون التي تعد جسرا للتلاقي الحضاري والمعرفي ، ودافع قوي لحركة السياحة وزيادة معدلاتها.



وأضافت النائبة في تصريحات صحفية، أن السياحة الثقافية هي العنصر الفريد الذي يميز المقصد المصري الذي لا يوجد منتج آخر حول العالم منافس له، كما أن ربطها بعروض فنية بقيمة "عايدة"، وعرضها في معبد مثل حتشبسوت يخلق محتوى فني و بصري رفيع المستوى يمكن تداولها بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي مما يخلق رواج واسع للمقصد السياحي المصري.



وأشارت إلى أنه أصبح من الواجب أن يكون لدينا أجندة سياحية متنوعة على مدار العام، يتم توزيع الأحداث فيها على المواسم السياحية، و يتم تسويقها لمختلف الأسواق المصدر لحركة السياحة مما يساهم في زيادة حجم الليالي السياحية وعدد السائحين، وبالتالي زيادة معدلات الإنفاق، حتى تتمكن مصر من خلق مزيد من فرص العمل في القطاع السياحي كذلك زيادة الدخل.