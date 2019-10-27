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مرأة

رجلك مشققة .. اكتشفي أسباب جفاف القدم وعلاجه

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:52 م
رجلك مشققة .. اكتشفى
رجلك مشققة .. اكتشفى اسباب جفاف القدم وعلاجه
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اسماء محمد
تعانى بعض النساء من مشاكل بالقدمين تؤدى إلى تشوه مظهرهما وتجعلهما أقل جمالا وفى هذه الحالة عادة يكن السبب الرئيسى تراكم طبقات الجلد الميت.

وأوضح موقع "healthline" أن الجلد الميت يتراكم على البشرة بسبب عدم وجود رطوبة إذا كانت قدميك باستمرار في أحذية مغلقة أو جوارب طوال الوقت، أو بسبب احتكاك المشي أو الجري، أو عدم الاعتناء بالقدمين وعدم الاهتمام بتقشيرهما.

عادة يظهر الجلد الميت في أسفل القدم فى شكل تشققات أو جفاف أو صلابة الطبقة الخارجية للقدمين، وفى أغلب الحالات يكن الجلد الميت غير مؤلم لكنه يشوه جمال القدمين، ويمكن التخلص منه بطرق طبيعية كثيرة ، منها نقع القدمين فى الماء وملح ابسوم، واستخدام الحجر الخفاف، والكريمات المرطبة ونقع القدمين في الخل.

وأشار إلى أنه فى بعض الحالات يظهر الجلد الميت بسبب الاصابة بالقدم الرياضي أو الأكزيما أو أي نوع آخر من أنواع العدوى وفى هذه الحالة لابد من استشارة الطبيب.
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