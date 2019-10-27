ترميم مسلة صان الحجر في مقر الحزب الوطني.. وميدان التحرير يستعد لاستقبالها..صور

كشفت مصادر بالآثار أنه جاري حاليًا ترميم المسلة التي سيتم وضعها في قلب ميدان التحرير،حيث أن نقلها في وقت سابق من صان الحجر في محافظة الشرقية الي القاهرة.



وقالت المصادر أن عملية الترميم تتم في الأرض التي كانت في السابق مقرا للحزب الوطني،وتقع بجوار المتحف المصري بالتحرير ناحية عبد المنعم رياض.



وقد رصدنا خلال مرورنا علي الميدان وجود ونش كبير،من النوعية التي تستخدم في نقل الأحجار ذات الأوزان الضخمة،حيث يصل وزن المسلة الي 90 طنا،ويستخدم الونش في حملها،حيث أنها مكسورة لعدة اجزاء.



وقد رصدت كاميرا موقع صدي البلد أعمال التطوير الجارية حاليًا في ميدان التحرير اليوم الأحد،حيث من المقرر وضع المسلة في منتصف الميدان ضمن التطوير.



وخلال جولتنا في الميدان اليوم الأحد،رصدنا الميدان وقد تمت إزالة صاري العلم الضخم الذي كان موضوعا في منتصفه،حيث من المقرر وضع المسلة مكان العلم.



وعن كيفية نقل المسلة إلي الميدان،قالت مصادر بالآثار أنه نظرا لضخامتها ستكون هناك صعوبة في نقلها كتلة واحدة،لذلك سيتم ترميمها وتجميعها علي جزئين ونقلها الي الميدان،ويتم الترميم النهائى لها في الميدان،وبعدها يتم وضعها في قلبه مكان العلم.



