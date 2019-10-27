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محافظات

شاهد .. فرحة أهالي العريش بـ السيول

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:25 م
صدى البلد
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احمد صالح
استقبل أبناء مدينة العريش شمال سيناء مياه السيول مساء اليوم الأحد بفرحة عارمة، حيث تجمع العشرات من أبناء المدينة على مجرى وادي العريش لمشاهدة قدوم السيول للتعبير عن سعادتهم وفرحتهم بالخير القادم إلى سيناء.

ووصف المهندس أحمد الحجاوي من أبناء العريش، أن حركة السيول بطيئة جدا وغير مؤثرة، مشيرا إلى أن طول المسافة التي قطعها السيل أدت إلى تشرب التربة، وقال ذلك من كمية المياه، وبالتالي حدث بطيء في الحركة وهذا بدوره غير مؤثر علي جسور الحماية أو الممتلكات العامة والخاصة.

وفور علم المزارعين بوصول مياه السيول قادمة من وادي الأزارق، سارعوا بإزالة البنية التحتية للزراعات الموسمية التي تم زراعتها في مجرى وادي العريش خوفا من تعرضهم إلى أضرار.

وكانت المحافظة قد أقامت ٤ كباري أسفلها " عبارات ، للسماح بمرور مياه السيول وقت وصولها، هذا إلى جانب جسور الحماية بطول أكثر من ١٠ كيلو متر من الجانبين، لتأخذ المياه طريقها إلى نهاية المصب في البحر المتوسط.

وتم تشكيل لجنة من مجلس مدينة الحسنة لعمل حصر بالأضرار التى لحقت بالمناطق نتيجة السيول، مشيرا إلى أن السيول خلفت وراءها  أضرارا بسيطة منها : قطع طريق "البرث / وادى العمر، وطريق " وادى الجميل، وسقوط 6 أعمدة جهد متوسط فى منطقة المنبطح، وانهيار منزل وتدمير 9 عشش.
شاهد .. فرحة أهالي العريش بـ السيول
شاهد .. فرحة أهالي العريش بـ السيول
شاهد .. فرحة أهالي العريش بـ السيول
شاهد .. فرحة أهالي العريش بـ السيول
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