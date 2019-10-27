صراع خلفاء البغدادي قنبلة موقوتة.. تحذيرات أمريكية من هجمات إرهابية كبرى

حذر مسئول أمريكي رفيع المستوى بوكالة الأمن القومي من أنه سيكون هناك ارتفاع قصير المدى في محاولات شن هجمات ضخمة، وذلك بعد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في غارة أمريكية مفاجئة في إدلب بشمال سوريا.



ونقلت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية عن المسئول قوله "أعتقد أنه من المحتمل أن ينشب اقتتال داخلي على الأدوار القيادية بسبب وجود لاعبين مختلفين، وأنه لا يوجد من هؤلاء اللاعبين من يتمتع بهيبة البغدادي، ولذلك لن أتفاجأ إذا رأينا ارتفاعا قصير المدى في محاولات الهجمات البارزة حيث تحاول المجموعة الإدلاء ببيان أنها لا تعمل على الأرض، حيث يتنافس القادة في التنظيم الإرهابي على الهيمنة".



وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي مقتل زعيم داعش خلال غارة قادتها القوات الأمريكية خلال الليل في سوريا.



وقال ترامب في كلمة بالبيت الأبيض "السفاح الذي حاول كثيرا ترويع الآخرين قضى لحظاته الأخيرة في قلق وخوف وذعر مطبق خشية أن تنقض عليه القوات الأمريكية".