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مرأة

أجمل نساء الكون .. نيرمين الفقي تتألق بفستان قصير

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:22 م
صدى البلد
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رضوى حسام
قامت الفنانة نيرمين الفقي بنشر صور جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بفستان أسود قصير أثار إعجاب الجمهور.

وظهرت نرمين فى إطلالة ساحرة ورقيقة أبرزت أنوثتها بعدما ظهرت بشعر منسدل بشكل مرتب ومكياج بسيط يشبه الأميرات، معلقة على الصورة "صباح الخير والسعادة "

يذكر أن الفنانة نيرمين الفقي أثارت الجدل في الفترة الأخيرة حول إطلالاتها الرائعة خلال الفترة الأخيرة.
أجمل نساء الكون .. نيرمين الفقي تتألق بفستان قصير
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