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علماء ينجحون في تعليم الفئران القيادة ..فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:37 م
علماء ينجحون في تعليم
علماء ينجحون في تعليم الفئران القيادة
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خالد محيي الدين
عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا حول نجاح فريق من جامعة "ريتشموند" الأمريكية من تعليم مجموعة من الجرذان "الفئران" القيادة.

وقام الفريق بتطوير عبوات الطعام البلاستيكية، من خلال إضافة عجلات، كما تم توصيل المركبة البلاستيكية الصغيرة بثلاثة قضبان من النحاس لتعمل كمقود تحكم، لتتحرك بمجرد لمس الفأر تتحرك المركبة.

وأوضح العلماء المسئولين عن التجربة، أن تشابه الخصائص السلوكية والبيولوجية التي يتمتع بها الفئران مع الانسان، مؤكدا أنهم أدركوا بالفعل أن الفأر يمكنه التعرف على الأشياء، وأن يضغط على القضبان، وأن يجد طريقه بين المتاهات التي وجدت أمامه، ولكنهم تساءلوا إن كان بإمكانه أن يقوم بالخطوة الأكثر تعقيدا المتمثلة بتشغيل هذه السيارة المتحركة".

لفتوا إلي أن تلك التجربة تؤكد قدرة الفئران على تعلم مهام جديدة، الأمر الذي يفتح الأبواب أمام العلماء لتكثيف التجارب التي من الممكن أن تكون مفيدة حول الأمراض التي تصيب دماغ الإنسان.

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