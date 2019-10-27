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رياضة

مركز صادم لـ ليفربول .. ريال مدريد الأول أوروبيا في تصنيف اليويفا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:24 م
ريال مدريد
ريال مدريد
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أحمد هاني
أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تصنيف الأندية بعد جولة في بطولتي دوري الأبطال واليوروبا ليج، ويتم ترتيب الفرق حسب نتائج المواسم الأربعة الماضية بالإضافة إلى الموسم الحالي.

وجاء نادي ريال مدريد في المرتبة الأولى بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي في السنوات الأربع الماضية، وحصد الفريق 124 ألف نقطة.

وجاء ليفربول صاحب اللقب في الموسم الماضى في المركز الثامن، وحصد 89 ألف نقطة، منها 29 نقطة حصدها في الموسم الماضي فقط.

وجاء ترتيب الأندية الأوروبية بحسب التصنيف الرسمي لليويفا كالاتي.. 

ريال مدريد 124 ألف نقطة

أتلتيكو مدريد 114 ألف نقطة

برشلونة 113 ألف نقطة

بايرن ميونخ 110 آلاف نقطة

يوفنتوس 104 آلاف نقطة

مانشستر سيتي 101 ألف نقطة

باريس سان جيرمان 92 ألف نقطة

ليفربول 89 ألف نقطة

آرسنال 85 ألف نقطة

مانشستر يونايتد 81 ألف نقطة
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