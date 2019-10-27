مركز صادم لـ ليفربول .. ريال مدريد الأول أوروبيا في تصنيف اليويفا

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تصنيف الأندية بعد جولة في بطولتي دوري الأبطال واليوروبا ليج، ويتم ترتيب الفرق حسب نتائج المواسم الأربعة الماضية بالإضافة إلى الموسم الحالي.



وجاء نادي ريال مدريد في المرتبة الأولى بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي في السنوات الأربع الماضية، وحصد الفريق 124 ألف نقطة.



وجاء ليفربول صاحب اللقب في الموسم الماضى في المركز الثامن، وحصد 89 ألف نقطة، منها 29 نقطة حصدها في الموسم الماضي فقط.



وجاء ترتيب الأندية الأوروبية بحسب التصنيف الرسمي لليويفا كالاتي..



ريال مدريد 124 ألف نقطة



أتلتيكو مدريد 114 ألف نقطة



برشلونة 113 ألف نقطة



بايرن ميونخ 110 آلاف نقطة



يوفنتوس 104 آلاف نقطة



مانشستر سيتي 101 ألف نقطة



باريس سان جيرمان 92 ألف نقطة



ليفربول 89 ألف نقطة



آرسنال 85 ألف نقطة



مانشستر يونايتد 81 ألف نقطة