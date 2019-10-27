مركز صادم لـ ليفربول .. ريال مدريد الأول أوروبيا في تصنيف اليويفا

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تصنيف الأندية بعد جولة في بطولتي دوري الأبطال واليوروبا ليج، ويتم ترتيب الفرق حسب نتائج المواسم الأربعة الماضية بالإضافة إلى الموسم الحالي.
وجاء نادي ريال مدريد في المرتبة الأولى بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي في السنوات الأربع الماضية، وحصد الفريق 124 ألف نقطة.
وجاء ليفربول صاحب اللقب في الموسم الماضى في المركز الثامن، وحصد 89 ألف نقطة، منها 29 نقطة حصدها في الموسم الماضي فقط.
وجاء ترتيب الأندية الأوروبية بحسب التصنيف الرسمي لليويفا كالاتي..
ريال مدريد 124 ألف نقطة
أتلتيكو مدريد 114 ألف نقطة
برشلونة 113 ألف نقطة
بايرن ميونخ 110 آلاف نقطة
يوفنتوس 104 آلاف نقطة
مانشستر سيتي 101 ألف نقطة
باريس سان جيرمان 92 ألف نقطة
ليفربول 89 ألف نقطة
آرسنال 85 ألف نقطة
مانشستر يونايتد 81 ألف نقطة
وجاء نادي ريال مدريد في المرتبة الأولى بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي في السنوات الأربع الماضية، وحصد الفريق 124 ألف نقطة.
وجاء ليفربول صاحب اللقب في الموسم الماضى في المركز الثامن، وحصد 89 ألف نقطة، منها 29 نقطة حصدها في الموسم الماضي فقط.
وجاء ترتيب الأندية الأوروبية بحسب التصنيف الرسمي لليويفا كالاتي..
ريال مدريد 124 ألف نقطة
أتلتيكو مدريد 114 ألف نقطة
برشلونة 113 ألف نقطة
بايرن ميونخ 110 آلاف نقطة
يوفنتوس 104 آلاف نقطة
مانشستر سيتي 101 ألف نقطة
باريس سان جيرمان 92 ألف نقطة
ليفربول 89 ألف نقطة
آرسنال 85 ألف نقطة
مانشستر يونايتد 81 ألف نقطة