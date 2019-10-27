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باحث بالحركات الإسلامية: داعش لن ينتهي بمقتل البغدادي والخطر مازال قائما..فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:46 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد سامح عيد الكاتب الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن تنظيم داعش ارتكب العديد من الجرائم البشعة خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن مقتل البغدادي اليوم هي ضربة قوية للتطرف والإرهاب بشكل عام.

وأضاف الباحث في شئون الحركات الإسلامية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc أن مقتل أبو بكر البغدادي لن ينهي التنظيم، فالخطر مازال قائما، مشيرا إلى أن روسيا قد أكدت في أوقات سابقة أن هناك 30 ألف مقاتل بسوريا والعراق يتبعون تنظيم داعش.

وتابع الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن تركيا متهمة بأنها داعمة لداعش فكان هناك تقارير أوروبية وأمريكية تدين ذلك وهناك تسريبات عن دعم بالسلاح.

واشار الباحث في شئون الحركات الإسلامية أن الرئيس الأمريكي ترامب رجل دعاية واعلام محترف وقام بعمل صخب اعلامى ودعائي لدولته مؤكدا ان امريكا كانت احد مساعدين وممولين لداعش فى البداية.
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