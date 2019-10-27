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حوادث

غلق باب الترشح.. 5 مرشحين لرئاسة نادي القضاة و76 يتنافسون على 16 مقعدا ..صور

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:51 م
نادي القضاة
نادي القضاة
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جودت عيد وعمرو خليفة
أعلن المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة عن إغلاق اللجنة المشرفة على الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي القضاة منذ ساعة باب الترشح لانتخابات النادي والتي تجري على 17 مقعدا ورئاسة النادي.

وقال إنه تقدم للترشح خمسة مستشارين على مقعد الرئيس، وأربعة مستشارين على مقعد المتقاعدين، و27 مستشارا على خمس مقاعد للمستشارين و26 رئيس محكمة وقاض على خمس مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة.

وأضاف أنه ترشح أيضا 19 محاميا عاما ورئيسا للنيابة ووكيلا للنائب العام على خمس مقاعد للنيابة العامة.

وأشار الى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق سوف تشرف على إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.
غلق باب الترشح.. 5 مرشحين لرئاسة نادي القضاة و76 يتنافسون على 16 مقعدا ..صور
غلق باب الترشح.. 5 مرشحين لرئاسة نادي القضاة و76 يتنافسون على 16 مقعدا ..صور
غلق باب الترشح.. 5 مرشحين لرئاسة نادي القضاة و76 يتنافسون على 16 مقعدا ..صور
غلق باب الترشح.. 5 مرشحين لرئاسة نادي القضاة و76 يتنافسون على 16 مقعدا ..صور
غلق باب الترشح.. 5 مرشحين لرئاسة نادي القضاة و76 يتنافسون على 16 مقعدا ..صور
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