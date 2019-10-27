نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: المنظمة الدولية تدعم الحكومة الانتقالية بالسودان



أكدت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة دعم المنظمة الدولية للحكومة المدنية الانتقالية بالسودان برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، مشيرة إلى النجاح الذي حققه السودان وتجاوزه للتحديات، حتى تم تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية.

وشاركت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأحدـ في الاحتفال باليوم العالمي للأمم المتحدة، وقامت برفع علم الأمم المتحدة على سارية ولاية الخرطوم، بحضور رئيس الوزراء السوداني، والدكتورة عائشة موسي عضو مجلس السيادة.

وأشادت أمينة محمد، في كلمتها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأمم المتحدة، بالدور الكبير الذي لعبته المرأة السودانية في إنجاح الثورة، مشيرة إلى الخطوات التي قامت بها الحكومة في منح قضايا المرأة أولوية كبيرة .

وأكدت التزام منظمة الأمم المتحدة ودعمها لحكومة حمدوك حتى تتمكن من تحقيق أهداف الثورة.

من جانبه، أعرب وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير صديق عبد العزيز عن سعادته بالاحتفال باليوم العالمي للأمم المتحدة في الخرطوم، مؤكدا أن حكومة السودان ماضية نحو تطبيق الحكم الراشد وسيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان ووضع البلاد على طريق الإصلاح السياسي والانعاش الاقتصادي وتحقيق السلام الشامل في كل ربوع البلاد.

وقال إن علاقات السودان مرت طوال العهود الماضية مع منظمات الأمم المتحدة بالعديد من محطات التعاون، حيث استفاد السودان من الفرص ومشاريع التنمية. وأضاف أن السودان يتطلع إلى علاقات متوازنة وشراكة حقيقية مع الأمم المتحدة، وتعاون إيجابي مع المجتمع الدولي، يقوم على أسس الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والشراكة الفاعلة.