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أخبار العالم

سر خطير.. لماذا اختبأ أبو بكر البغدادي في قرية بريشا السورية؟

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:46 م
ابو بكر البغدادي
ابو بكر البغدادي
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رشا عبد الوهاب
كشف النائب الأمريكي ماك ثورنبيري بلجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب عن أن قرية "بريشا" بمحافظة إدلب السورية، وهي موقع الغارة التي قتل خلالها زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، ربما تشير إلى تعاون بين داعش وتنظيم القاعدة.

وقال ثورنبيري، في مقابلة مع برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية، إن بعض الناس أعربوا عن دهشتهم من العثور على البغدادي بالقرب من قرية بريشا السورية، لأن "القاعدة" موجود في هذا المكان.

وقال إنه من الممكن أن المنظمتين الإرهابيتين تعملان معا.

وبسؤال مذيع البرنامج حول "ما يحدث في بعض الأماكن، حيث تعتقد أن المنظمات الإرهابية تتنافس، لكنها يمكن أن تتعاون مع بعضها في بعض المواقف؟"، رد النائب الجمهوري الأمريكي قائلا: "في بعض المناطق، هناك مؤشرات على تعاون القاعدة وداعش بشكل لم نشهده من قبل".

وفي الوقت ذاته، حذر مسئول أمريكي رفيع المستوى بوكالة الأمن القومي من أنه سيكون هناك ارتفاع قصير المدى في محاولات شن هجمات ضخمة، وذلك بعد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في غارة أمريكية مفاجئة في إدلب بشمال سوريا.

ونقلت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية عن المسئول قوله إن "أعتقد أنه من المحتمل أن ينشب اقتتال داخلي على الأدوار القيادية بسبب وجود لاعبين مختلفين، وأنه لا يوجد من هؤلاء اللاعبين من يتمتع بهيبة البغدادي، ولذلك لن اتفاجأ إذا رأينا رؤية ارتفاع قصير المدى في محاولات الهجمات البارزة حيث تحاول المجموعة الإدلاء ببيان أنها لا تعمل على الأرض، حيث يتنافس القادة في التنظيم الإرهابي على الهيمنة".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن الرئيس الامريكي مقتل زعيم داعش خلال غارة قادتها القوات الأمريكية خلال الليل في سوريا.

وقال ترامب في كلمة بالبيت الأبيض "السفاح الذي حاول كثيرا ترويع الآخرين قضى لحظاته الأخيرة في قلق وخوف وذعر مطبق خشية أن تنقض عليه القوات الأمريكية".
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