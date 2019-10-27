تفاصيل اللحظات الأولى في جلسة محاكمة قتلة شهيد الشهامة.. المتهمون ووالد الضحية وجها لوجه.. وتشديدات أمنية لتأمين الجلسة

- الاستماع إلى شهادة رئيس مباحث تلا وضباط الواقعة في مقتل محمود البنا

- المحكمة تنتهي من سماع شهادة الطب الشرعي في قضية مقتل الشهيد محمود البنا









أعلنت محكمة جنايات الأحداث بمحكمة شبين الكوم الجزئية، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا لجلسة الأحد 17 نوفمبر لسماع مرافعات المحامين سواء للمجني عليه أو المتهمين.





وبدأت الجلسة في التاسعة صباحا وسط تشديدات أمنية للاستماع إلى محامي المجني عليه ومحامي المتهمين الأربعة وكذلك شهود الإثبات في جلسة مغلقة.





وشهد خارج نطاق قاعة المحاكمة. تشديدات أمنية مكثفة وزحام شديد من المحامين في انتظار قرار المحكمة في قضية قتل البنا.





كما استمعت محكمة جنايات الأحداث بمحكمة شبين الكوم الجزئية، الي شهادة رئيس مباحث تلا وضباط واقعة مقتل محمود البنا ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية.





فيما استمعت محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية إلى أقوال الطبيب الشرعي الذي أجرى الكشف على الشهيد محمود البنا أثناء تواجده بالمستشفي بعد الحادث.





وأكد الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة نزيف حاد نتيجة طعنة نافذة في الفخذ الأيسر من آلة حادة ، وأن جثة الشهيد تعرضت لسبع طعنات.





وشهدت محكمة شبين الكوم الجزئية ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية .





حيث عقدت جلسة مغلقة داخل إحدى قاعات محكمة شبين الكوم الجزئية، أمام محكمة جنايات الأحداث بحضور القاتل الرئيسي محمد راجح وال ٣ متهمين الآخرين، وكذلك حضور والد المجني عليه والمحامين وكذلك شهود الإثبات ورجال من قوات الأمن.





ووضعت قوات الأمن أمام قاعة المحاكمة داخل المحكمة حواجز مرورية لمنع التواجد أمام قاعة المحكمة.





وتفقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، محكمة شبين الكوم الجزئية مع بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا ابن مركز تلا.





حيث تفقد المحافظ التشديدات الأمنية أمام قاعة المحاكمة بمحكمة شبين الكوم وكذلك التشديدات الأمنية خارج المحكمة.





وتشهد المحكمة تشديدات أمنية مكثفة مع إغلاق الشوارع المؤدية لقاعة المحكمة وكذلك إغلاق المقاهي والمحلات في نطاق المحكمة.





يذكر أن اليوم هو ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا علي يد ٤ شباب آخرين وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الاولي للاطلاع علي اوراق القضية والمستندات.



