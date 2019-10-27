في عيد ميلادها 47 .. تعرف على أول شخص علم بمرض اليسا



تحتفل الفنانة اللبنانية اليسا، اليوم 27 أكتوبر بعيد ميلادها الـ47 ، وهي من مواليد برج العقرب الذين يتميزون بالصرامة والقدرة على اتخاذ قرارات مصيرية في حياتهم.



كانت اليسا قد اعلنت عن اصابتها بمرض سرطان الثدي في 2018 من خلال كليب " الى كل اللي بيحبوني" الذي طرح في اغسطس 2018، وكشفت خلاله عن رحلة علاجها العصبة ضد المرض الخبيث.



صرحت الفنانة اللبنانية اليسا في لقاء تلفزيوني لها ان اول شخص علم بمرضها الخبيث هي صديقتها المصرية انجلي قائلة: "انا خبرت صديقتي المصرية انجلي السيسي وهي اول شخص علمت بمرضي و حزنت للغاية".



يذكر ان اخر اعمال الفنانة اليسا البوم غنائي "الي كل الي بيحبوني" تم طرحه في عام 2018.

