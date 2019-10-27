Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلادها 47 .. تعرف على أول شخص علم بمرض اليسا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:59 م
اليسا
اليسا
Advertisements
قسم الفن

تحتفل الفنانة اللبنانية اليسا، اليوم 27 أكتوبر بعيد ميلادها الـ47 ، وهي من مواليد برج العقرب الذين يتميزون بالصرامة والقدرة على اتخاذ قرارات مصيرية في حياتهم.

كانت اليسا قد اعلنت عن اصابتها بمرض سرطان الثدي في 2018 من خلال كليب " الى كل اللي بيحبوني" الذي طرح في اغسطس 2018، وكشفت خلاله عن رحلة علاجها العصبة ضد المرض الخبيث.

صرحت الفنانة اللبنانية اليسا في لقاء تلفزيوني لها ان اول شخص علم بمرضها الخبيث هي صديقتها المصرية انجلي قائلة: "انا خبرت صديقتي المصرية انجلي السيسي وهي اول شخص علمت بمرضي و حزنت للغاية".

يذكر ان اخر اعمال الفنانة اليسا البوم غنائي "الي كل الي بيحبوني" تم طرحه في عام 2018.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكذوبة الاعتزال .. هل تحاول إليسا العودة للأضواء والضغط على روتانا

إليسا تستمر فى إثارة الجدل.. إعلان الاعتزال بعد خلافات مع روتانا.. القصة كاملة

إليسا وروتانا.. سالم الهندي يلتقي المطربة في لندن ويؤكد: لسنا السبب في الاعتزال.. والنجمة اللبنانية: لا تراجع عن القرار

في عيد ميلاد ملكة الإحساس.. إليسا تتخذ قرارا مصيريا بعد حرمانها من الإنجاب

ترشيحاتنا

إحنا اللي عملنالك سعر.. راندا البحيري تهين جورج قرداحي بسبب ريهام سعيد

شاهد.. الأرصاد السعودية تحذر دول بحر العرب.. إعصار كيار يتحول إلى مدمر

ياسمين صبرى تثير الجدل من جديد بفستان أحمر.. ومتابع: نور عيني والله

اخبار الحوادث.. إصابة في الفخذ وراء مقتل محمود البنا.. المحكمة تثبت سن محمد راجح الحقيقي

أجمل نساء الكون .. نيرمين الفقي تتألق بفستان قصير

مثيرة وصادمة.. 20 إطلالة وضعت إليسا في ورطة مع جمهورها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده .. للرجال استلهم أناقتك من مهند التركي

مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد