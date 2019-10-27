في عيد ميلاده الـ 43.. شاهد.. لحظة سقوط أحمد التهامي في البحر بلبنان

يحتفل الفنان أحمد التهامي اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ 43، حيث أنه من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 27 أكتوبر من عام 1976.



كشف الفنان أحمد التهامى تفاصيل سقوطه فى البحر خلال أحد مشاهد فيلمه الأخير "عمر خريستو" الذى يعرض حاليا بدور العرض ويشاركه البطولة فيه دومينيك وعاطف عبد اللطيف ويسا المسعودى وتأليف جوزيف فوزى واخراج سيف يوسف.



وقال أحمد التهامى خلال استضافته فى ندوة "صدى البلد" : سقطت فى البحر أثناء تصوير أحد مشاهد فيلمى "عمر خريستو"، حيث كنا نقوم بالتصوير فى عرض البحر بلبنان، وكان من المقرر أن أقفز من قارب إلى يخت يستولى عليه القراصنة وأثناء تنفيذ المشهد سقطت فى البحر بسبب سرعة القارب.



وأضاف التهامى : تسبب سقوطى فى إتلاف هاتفى المحمول وكان أمرا فى غاية الصعوبة ورغم من الصعوبات التى واجهناها فى الفيلم، إلا أننا كنا فى حالة من الانسجام والمتعة بين جميع فريق العمل.

