Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاده الـ 43.. شاهد.. لحظة سقوط أحمد التهامي في البحر بلبنان

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:27 م
احمد التهامى
احمد التهامى
Advertisements
قسم الفن
يحتفل الفنان أحمد التهامي اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ 43، حيث أنه من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 27 أكتوبر من عام 1976.

كشف الفنان أحمد التهامى تفاصيل سقوطه فى البحر خلال أحد مشاهد فيلمه الأخير "عمر خريستو" الذى يعرض حاليا بدور العرض ويشاركه البطولة فيه دومينيك وعاطف عبد اللطيف ويسا المسعودى وتأليف جوزيف فوزى واخراج سيف يوسف.

وقال أحمد التهامى خلال استضافته فى ندوة "صدى البلد" : سقطت فى البحر أثناء تصوير أحد مشاهد فيلمى "عمر خريستو"، حيث كنا نقوم بالتصوير فى عرض البحر بلبنان، وكان من المقرر أن أقفز من قارب إلى يخت يستولى عليه القراصنة وأثناء تنفيذ المشهد سقطت فى البحر بسبب سرعة القارب.

وأضاف التهامى : تسبب سقوطى فى إتلاف هاتفى المحمول وكان أمرا فى غاية الصعوبة ورغم من الصعوبات التى واجهناها فى الفيلم، إلا أننا كنا فى حالة من الانسجام والمتعة بين جميع فريق العمل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف اسم الشخص الوحيد في العالم المتضرر من مقتل أبو بكر البغدادي

ليست خطيرة.. يورجن كلوب يكشف طبيعة إصابة محمد صلاح

بث مباشر.. مباراة المصري وكوت دي أور بطل سيشل في الكونفدرالية

مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة

بعد اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه.. ساديو ماني يحسم مصيره مع ليفربول

أحد المقربين له.. مفاجأة بشأن الرجل الذي دل على البغدادي.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البيج للأحمر.. شاهد.. شيرين رضا تتألق بمكياج متنوع

يا بلاش.. تعرف على سعر ومواصفات فولكس فاجن جولف golf 8 موديل 2020 .. شاهد

تدلع براحتها .. ياسمين صبري تتألق بملابس رياضية