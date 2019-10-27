نابولي يتعثر بتعادل مخيب .. وأتلانتا يحقق أكبر انتصار في الكالشيو منذ 57 عاما

تعادل فريق نابولي بهدف مقابل هدف أمام فريق سبال، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.



تقدم نابولى فى البداية، عن طريق اركاديوش ميليك، بعد مرور 9 دقائق على بداية المباراة، ولكن نجح جاسمين كوريتش فى إدراك هدف التعادل لفريق سبال فى الدقيقة 16.



التعادل المخيب رفع رصيد نابولي إلى 17 فى المركز الرابع، بينما وصل سبال للنقطة 7 فى المركز التاسع عشر، بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، الذى يتصدره يوفنتوس برصيد 23 نقطة.



وفى نفس الجولة، حقق فريق أتلانتا فوزا كاسحا على ضيفه فريق أودينيزى، بنتيجة 7 – 1، بينما تعادل تورينو مع كاليارى.



ووفقًا لشبكة "أوبتا" المختصة بالأرقام والإحصائيات أن فوز أتلانتا على أودينيزي بسبعة أهداف لهدف هو الأكبر في الدوري الإيطالي منذ شهر يونيو في عام 1952 بنفس النتيجة.