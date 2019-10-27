خلاف حكومى بإجتماع موازنة النواب بسبب تجاوزات هيئة المعارض والمؤتمرات..تفاصيل

شهد اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ توصيات الموازنة بالحساب الختامي للسنة المالية 2017 /2018، خلال اجتماعها اليوم، خلافات بين ممثل وزارة المالية، ووفد هيئة المعارض برئاسة اللواء سامي يونس، رئيس الهيئة، حيث كشف الحساب الختامي لهيئة المعارض عن العام المالي 2017/ 2018 تجاوز الهيئة الاعتمادات المالية لموازنتها بقيمة 93 مليونا و490 ألف جنيه.



وأكدت الدكتورة روبا جلال، رئيس الإدارة المالية بهيئة المعارض والمؤتمرات، أن التجاوز جاء بموافقة وزارة المالية للإنفاق على أمور ضرورية، ويوجد ضمن البيان الختامي السماح بالتجاوز مع شرط وجود الإيراد.



وقال عبدالنبي منصور، ممثل المالية، إن الكلام غير صحيح، وأنه لا توجد تأشيرة، وأن أي تجاوز يتم بتأشيرة تؤخذ عن طريق اعتماد إضافي للموازنة بموافقة مجلس النواب، وأن هناك 15 هيئة اقتصادية تجاوزت الاعتماد، مشيرا إلى أن الأمر أحيل للتفتيش المالي، تمهيدًا لإحالته للنيابة الإدارية.



وأكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه لابد من تحديد المسئولية في أي تجاوز، ومعرفة أسباب هذه التجاوزات المالية.



ولفت ممثل الهيئة الى أن أي تجاوز في المصروف يجرى بموافقة وزارة المالية حيث أن هناك مستندات تؤكد وجود تأشيرة للمصروف بإيراد.



وقال ممثل المالية إنه لا يوجد إيراد، وهو ما اعترض عليه ممثلو الهيئة، مؤكدين أن الإيراد موجود بالحساب الختامي.



وقررت اللجنة انتظار تقرير التفتيش المالي لحسم الخلاف.



وناقشت اللجنة نقل ملكية أرض المعارض المملوكة للهيئة إلى بنك الاستثمار القومي لسداد المديونيات،حيث بلغت مديونية هيئة المعارض للبنك 600 مليون جنيه بقرار من رئيس الوزراء، وأبدى النائب طلعت خليل اعتراضه على قرار النقل، مؤكدا أن القيمة السوقية لأرض المعارض تتجاوز مليارات الجنيهات.



وعلق اللواء سامي يونس، رئيس الهيئة، بأن نقل الملكية جرى بقرار من رئيس الوزراء ولا يمكن الاعتراض عليه، وأن القرار صدر بشأن أرض المعارض وأراض أخرى تملكها الهيئة، ولا يمكن الاعتراض على هذا القرار.