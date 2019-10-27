زي النيل في القاهرة .. شاهد سيول الأمطار تعانق أرض الفيروز.. والأهالي : فرحتنا لا توصف

وصلت السيول لوادى العريش مساء اليوم بشكل غزير وذلك خلال المخرات المخصصة لها.



ظهرت المياه وكأنها نيل آخر في ارض الفيروز ووقف اهالي المدينة يستمتعون بهذا المشهد الخلاب.



وأكد أهالي العريش على شكرهم لأجهزة الدولة ، لما وفرته من وسائل حماية واستغلال لمياه السيول، قائلين: "فرحتنا لا توصف المشهد كأنه زي النيل في القاهرة".



استقبل ابناء المدينة العريش مياه السيول بفرحة عارمة ، حيث تجمع العشرات من أبناء المدينة علي مجري وادي العريش لمشاهدة قدوم السيول للتعبير عن سعادتهم وفرحتهم بالخير القادم الي سيناء.



وفور علم المزارعين بوصول مياه السيول قادمة من وادي الازارق ، سارعوا بإزالة البنية التحتية للزراعات الموسمية التي تمت زراعتها في مجري وادي العريش خوفا من تعرضهم الي أضرار.



وكانت المحافظة أقامت ٤ كباري أسفلها " عبارات" ، للسماح بمرور مياه السيول وقت وصولها، هذا الي جانب جسور الحماية بطول اكثر من ١٠ كيلو مترات من الجانبين.

