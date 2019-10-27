مفاجأة .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ؟

من المعروف بأن الفاكهة من أكثر الأمور الصحية والمفيدة للجسم، لكن الموز يمتلك فوائد متعددة ورائعة أكثر من أي فاكهة أخرى مما يجعل إضافته للنظام الغذائي اليومي أمر ضروري للحصول على صحة أفضل و الأستفادة بفوائده الرائعة، فبالإضافة لطعم الموز اللذيذ قد أشار موقع " health line" إلى فوائد الموز الصحية للجسم لتكون كالتالي :-



-تحسين عملية الهضم :-



يعتبر الموز يتكون أساسا من الكربوهيدرات، كما أنه قد يحتوي على كميات لا بأس بها من النشا المقاوم ، والذي يعمل نفس عمل الألياف الطبيعية، مما يساعد الأمعاء على العمل بشكل منظم وتحسين عملية الهضم.





-زيادة نسبة الفيتامينات والمعادن :-



يعمل الموز على مد الجسم بكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم وهو مفيد جدا للجسم.





-الحفاظ على صحة القلب :-



يعمل الموز على تعزيز صحة القلب بسبب ارتفاع مستويات البوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية جهاز المناعة وتحسين صحة الأوعية الدموية.

