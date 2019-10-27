سمر جلال: شخصية أكحوان أخذت مجهودا كبيرا

قالت الفنانة الشابة سمر جلال أن هناك تحضيرات كثيرة قامت بها من أجل شخصية "اكحوان " التي قدمتها ضمن دورها في مسرحية " اللي عليهم العين ".



وقالت لصدي البلد : الشخصية التي سوف أقدمها في العرض المسرحي تختلف عني في الحقيقية فانا طوال حياتي لم أذهب الي الجيم الا مرتيين فقط ، فالشخصية تحتاج الي مجهود كبير في البحث وبالفعل قمت بالاتصال باصدقائي الذين يحرصون علي الذهاب الي الجيم من أجل معرفة كل تفصيله في العمل أيضا حرصت علي مشاهده فيديوهات علي الانترنت من أجل معرفة كيف تتحدث البنات ، الدور جديد علي وتحدي كبير وأتمني أن الجمهور يتقبل الشخصية.



سمر عضوة فى فرقة بهججة "أسسها أيمن حلمى فى سبتمبر 2015" ومكونة خمس فتيات : رغدة جلال، وئام عصام، أسماء أبو اليزيد، شروق الشريف، وسمر جلال، وهى فرقة غنائية موسيقية تقدم أغانى فكاهية ومونولوجات معاصرة.



العروض اللى شاركت فيها حصلت على جوايز كتيرة: مركز أول جامعة حلوان عن مسرحية "الفاشلون٢٠١٠، و"أوبريت الدرافيل" ٢٠١١إخراج شادى الدالى مع أتيليه المسرح، وعرض حلم بلاستيك شارك فى مهرجان المسرح العربى كالممثل الوحيد لمصر فى المسابقة الرسمية فى الشارقة، الإمارات ٢٠١٤إخراج شادى الدالى، وشاركت فى المهرجان القومى بعرض "عيش أنت" كمخرج منفذ "٢٠١٤/ ٢٠١٥" ومن إخراج شادى الدالى.