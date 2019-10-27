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محافظات

رسالة عاجلة من محافظ الإسكندرية لأهالي العزب والمناطق النائية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:04 م
رسالة عاجلة من محافظ
رسالة عاجلة من محافظ الاسكندرية لأهالي العزب
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أحمد عبد العزيز
قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، إننا لن نترك أهالينا المتضررين من تراكمات الأمطار الغزيرة بالعزب والمناطق النائية ونعلم جيدا أن الإسكندرية ليست طريق الكورنيش.

أوضح أن نجاح منظومة الاستعدادات لأجواء الطقس السيئة والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها الإسكندرية ستبقى منقوصة حتى نعالج كافة المشاكل المتراكمة منذ عشرات السنين فى العزب والمناطق النائية بالمحافظة .

جاء ذلك عقب قيام محافظ الإسكندرية اليوم بحشد جميع الأجهزة التنفيذية ، والتضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية ، والمجتمع المدنى والنزول إلى تلك المناطق المتضررة لحصر خسائر المتضررين لحل جميع مشاكلهم على أرض الواقع، بتواجد المجتمع المدني من الهلال الأحمر والجمعيات الأهلية، وبحضور اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام للمحافظة، وجميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

كانت البداية بقيام محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمنطقة نادي الصيد والشوارع المحيطة بها بنطاق حى وسط. وذلك لحصر خسائر المتضررين بها، والوقوف على جميع الاحتياجات اللازمة للأهالي بالمنطقة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه تم عمل حصر شامل لجميع الأسر المتضررة بمنطقة عزبة نادي الصيد والبالغ عددها حوالي 35 أسرة ، مشيرا إلى أن الحصر جاء بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني.

وأكد قنصوه أنه تم وضع آليات للبدء في تقديم وتوفير الاحتياجات اللازمة للأهالى المتضررين بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة.

واستمع المحافظ إلى جميع الاحتياجات والمشكلات التي يعاني منها أهالي عزبة الصيد، مؤكدا على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وبمشاركة المجتمع المدني يعملون جميعا لحلها.
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