هل يمكن تغيير قانون العقوبات بعد قضية راجح .. البرلمان يجيب

قال النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المادة 80 من الدستور تنص على :"يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.



وتابع خالد حنفى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ايضا الاتفاقيات الدولية بشأن الطفل والملتزمة بها مصر تنص على ان كل من هو دون الثامنة عشرة عاما فهو طفل، ولا يجوز معاملته معاملة البالغين،مضيفا كل القوانيين ومنها قانون العقوبات ملتزم بما نصت عليه المادة 80،لذا لا يمكن معاقبة من هو دون 18 عاما، مثل عقوبة البالغين جنائيا.



تعديل:" قانون العقوبات بشأن الطفل له ابعاد دستورية واتفاقيات دولية ويجب دراستها جيدا".



وأكد عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، لا يوجد فى القانون ما يمنع تشديد العقوبات من حيث المدد بالنسبة للجناه من الاطفال لتصبح شبه مؤبدة ولكن لا تصل للمؤبد، معبقا:" ممكن تعدل اقصى عقوبة على الطفل لتصل لـ 20 عاما بدلا من 15 سنه".



وتعتزم الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس النواب، التقدم بمقترح لتعديل بعض المواد في قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة العنف المجتمعي التي أصبحت تهدد سلم المجتمع المصري وتروع الآمنين.



وجاء مقترح الدكتورة رانيا علواني والتي تعتزم التقدم به للبرلمان بعد تزايد ظاهرة العنف المجتمعي واستغلال البعض لرأفة القانون جنائيًا بحديثي السن، وانتشار ظاهرة استخدام الأسلحة البيضاء وغيرها.



ويمثل مقترح الدكتورة رانيا علواني لتعديل بعض مواد قانون العقوبات خطوة لمواجهة الظواهر السلبية التي طرأت على المجتمع المصري وتهدد أمنه خلال السنوات الماضية، من منطلق ضرورة تحديث التشريعات بما يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها المجتمع وأصبحت متسارعة في السنوات الأخيرة.



يأتي ذلك بعد أن أثبتت محكمة الأحداث بشبين الكوم ثبوت سن القاتل محمد راجح أقل من 18 عاما من واقع الأوراق الرسمية وتبين لدي المحكمة ثبوت السن القانوني له.



وعلي ضوء ذلك فإن القضية سوف تستكمل في محكمة الأحداث ولن يتم نقلها لمحكمة الجنايات لأن مرتكب الجريمة حدث تحت السن القانوني.