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رياضة

شوقي غريب يثير الجدل بصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .. اعرف السبب

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:41 م
شوقي غريب، المدير
شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي
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عمرو ابوبكر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة غريبة لشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عصر اليوم الأحد، في الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة، للإعلان عن خطة استعدادات المنتخب لبطولة إفريقيا تحت 23 عاما.

وظهر غريب يقف على "طوب" لكي يستطيع أن يظهر أمام الميكروفونات التي يقدم من خلالها المؤتمر في محاولة له للظهور.

وأثارت الصورة جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا تعجبهم من الصورة، حيث ان المؤتمر كان مقدم بحضور من العديد من وسائل الإعلام المرئي والإلكتروني.

ويستعد المنتخب الأوليمبي لخوض منافسات بطولة إفريقيا، تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، حيث يلعب المنتخب ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات مالي وغانا والكاميرون.
شوقي غريب يثير الجدل بصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .. اعرف السبب
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