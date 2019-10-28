700 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق بالإسكندرية.. اعرف التفاصيل

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، عن توفير دعم مالي بقيمة 700 مليون جنية لرفع كفاءة البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والرصف بـ 7 مناطق أكثر احتياجا على أن يتم بدء العمل بها خلال شهرين.



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه المحافظ، أمس الأحد، مع ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتقديم كافة أوجه الدعم للأهالي المتضررين جراء ما تعرضت له المحافظة من أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية.



وقال قنصوه،: "نحن جميعا مسئولين عن تخفيف الأضرار الواقعة على أهالينا في بعض المناطق نتيجة الأمطار"، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت على مدار الثلاث أيام الماضية بإزالة آثار النوة في المناطق المتضررة.



ولفت إلى أن المحافظة بالتنسيق مع المؤسسات الخيرية المتطوعة تعمل علي مد يد العون للأهالي المتضررين، قائلا:" أنا مسئول عنهم أمام الله أولا وأمام القيادة السياسية".



ووجه المحافظ ممثلي الجمعيات الأهلية بعمل مسح كامل للمناطق المتضررة مع تحديد الاحتياجات الأساسية للأهالي وعدد الأسر المتضررة بكل منطقة والاحتياجات المطلوب توفيرها من مواد غذائية، ومواد إعاشة ودعم طبي.