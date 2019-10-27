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خبير سياسي: إعلان مقتل أبوبكر البغدادي مشهد استعراضي لتبييض بعض الوجوه ..فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:41 م
أبوبكر البغدادى
أبوبكر البغدادى
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حمزة شعيب
قال الدكتور محمد جمعة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه يخشى أن يكون مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي مشهدا استعراضيا لتبييض وجه بعض الزعامات التي تواطأت على خلط الأوراق من جديد في شمال شرق سوريا.

وأضاف «جمعة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن دلالات التوقيت تتزامن مع اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تركيا بشأن العدوان على شمال شرق سوريا وتعرض ترامب لانتقادات شديدة بسبب موافقته على العدوان، لافتًا إلى أن هناك دوافع قوية لدى الإدارة الأمريكية لاتخاذ القرار بتصفية زعيم داعش في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن القضاء على رأس التنظيم سيكون له تأثير حال توافر شروط معينة ولكنها لا تتوافر في تنظيم داعش، موضحًا أن التنظيم عندما يتمركز حول شخص معين ويفتقد للبديل القائد يمكن أن يتأثر حال مقتل قائده، ولكن العكس سيحدث مع داعش.
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