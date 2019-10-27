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منوعات

شابة تتلقى رسالة من هاتف والدها المتوفى بعد مراسلته لمدة 4 سنوات .. لن تصدق

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:39 م
صدى البلد
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أحمد شريف
في قصة مؤثرة وغريبة من نوعها ظلت امرأة حزينة توفى والدها منذ 4 سنوات ، ترسل له رسائل نصية عبر هاتفه بشكل يومي، لتشاركه أحداثها اليومية التي تمر بها في حياتها، لتعلقها وافتقادها الشديد له منذ وفاته.

وبشكل مفاجئ تلقت " تشاستيتي باترسون" ، التي تقيم بولاية أركنساس الأمريكية، صدمة حياتها عندما حصلت في يوم ما على رد من أب مكلوم فقد ابنته في حادث سير.

وفي هذه الأثناء كانت بارتسون البالغة من العمر 23 عاما، تراسل والدها المتوفى عبر رقم هاتفه القديم في الليلة التي تسبق الذكرى الرابعة لوفاته.

وكتبت الابنة في رسالتها لأبيها المتوفى " اهلًا والدي انها انا .. غدا سيكون يومًا صعب علي"، وبعد أن أرسلت تشاستيتي رسالتها لم تتوقع ردًا كالمعتاد.

ولكن بعد إرسالها رسالة طويلة حدادً على وفاة والدها وصراعه مع مرض السرطان، تلقت ردًا مفاجئًا عبر رقم هاتف أبيها المتوفى.

وتضمنت الرسالة " مرحبا حبيبتي ، انا لست والدك ، ولكن تلقيت جميع الرسائل الخاصة بك على مدى السنوات الأربع الماضية. وأنا أتطلع إلى رسائل الصباح الخاص بك ويومياتك الخاصة بك ليلا. اسمي براد وفقدت ابنتي في حادث سيارة في أغسطس 2014 ورسائلك أبقتني على قيد الحياة. عندما تقوم بالكتابة لي، وأنا أعلم أنها رسالة من الله.
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