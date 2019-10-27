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اقتصاد

عبد الجليل رئيسا لشعبة الأدوات الصحية وبشاي والسميح نائبين وتيسير سكرتيرا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:06 م
غرفة القاهرة التجارية
غرفة القاهرة التجارية
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ولاء عبدالكريم
اختارت الجمعية العمومية لشعبة الادوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية فوزي عبد الجليل رئيسا للشعبة ومتي بشاي وهيثم السميح نائبين أول وثان واحمد تيسير سكرتيرا عاما الشعبة.

جاء ذلك اليوم الاحد خلال جلسة إجراءات تشكيل مجلس ادارة الشعبة التي ترأسها المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة بمشاركة احمد الوسيمي ووليد رمضان عضوا مجلس إدارة غرفة القاهرة لمدة ٤سنوات قادمة حسب لائحة الغرف التجارية .

وجاء اختيار مجلس ادارة الشعبة وهيئة مكتبها بالتزكية ودون اللجوء الي صندوق الاقتراع السري .

وقال متي بشاي عقب تشكيل مجلس إدارة الشعبة أن تشكيل الشعبة تأخر كثيرة وكان يجب أن يتم تشكيلها منذ فترة طويلة نظرا لأهمية هذا القطاع بالنسبة لقطاع المقاولات التي تهتم به الدولة بشكل كبير مؤخرا.

وأضاف (بشاي ) أن الشعبة ستعمل من خلال خطة مدروسة لإفادة هذا القطاع والقطاعات المرتبطة به وستطرح رؤيتها علي مجلس ادارة الغرفة في الأيام القادمة بعد أن أصبحت كيان رسمي معترف به يستطيع الدفاع عن قطاع الادوات الصحية بالطرق المشروعة بنا يحقق المصلحة العامة.

وشدد نائب رئيس شعبة الادوات الصحية علي أن الفترة القادمة ستشهد مجهودات كبيرة من الشعبة لتنمية وتطوير قطاعها من خلال بحث حل المشاكل التي يعاني منها ومقترحات حلها وتطوير العمل بهذا القطاع.
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