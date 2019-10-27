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رياضة

المشرف على فريق الكرة بأسوان: الجهاز الفني تجاوز فترة ما بعد مباراة الأهلي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:01 م
فريق اسوان
فريق اسوان
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رباب الهوارى
أكد مصطفى أمين ، المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان أن فوز الفريق على إنبى في آخر مباراة خاضها بالدوري الممتاز قبل التوقف جاء فى الوقت المناسب ليمنح الفريق مزيدا من الهدوء والتركيز.

وأشار مصطفى أمين في تصريح لـ "صدى البلد " إلى أن الجهاز الفنى نجح فى تجاوز فترة ما بعد مباراة الأهلى والخسارة الكبيرة التي تلقاها الفريق في تلك المباراة.

وأوضح أن التأجيل وفترة توقف الدورى يمثل عبئا فنيا وماليا على نادي أسوان، منوها بأن الإدارة تسعى لإقامة معسكر قاهرى خلال فترة توقف الدورى بحثا عن التركيز ومباريات تجريبية مع فرق الدورى الممتاز.

وأضاف أننا ننتظر المواعيد الجديدة لاستئناف الدورى ونتمنى ألا تعانى المسابقة من الارتباك والتأجيل المتكرر ونرغب فى أن يسود مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع فرق الدوري.

وأكد أن أرضية استاد أسوان صدمتنا وكل من لعب عليها اشتكى منها وهو ما يفقدنا ميزة صاحب الأرض، لافتا إلى أن الفريق عاد للتدريبات اليوم الأحد 27/10 بملعب النادى بعد راحة 4 أيام منحها الجهاز الفنى للاعبين.

واختتم حديثه، قائلا: إننا نفتقد جماهيرنا ونرغب فى إيجاد حل سريع وآلية لحضور جمهور أسوان لمساندة فريقه وننشد تعاون المسئولين بالصورة التى تليق بتواجدنا بالممتاز".
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