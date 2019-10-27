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أخبار العالم

محمد ساجت مرافق البغدادي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل مقتله

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:55 م
البغدادي
البغدادي
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أحمد قاسم
أجرت قناة "العربية"، اليوم الأحد، لقاءً مع محمد علي ساجت، الذي أرشد عن مكان اختباء زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، الذي لقى مصرعه في عملية أمريكية، فجر اليوم الأحد، كشف فيه تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل مقتله.

وقال المرافق: "البغدادي تنقل دوما مع 5 أشخاص عرب وعراقيين وثق بهم، كما فقد أثناء تنقله 25 مليون دولار في صحراء الأنبار".

وأضاف: "البغدادي كان يعاني من السكري والضغط، والقوات العراقية كانت قريبة جدًا منه ومرت من سرداب مخبئه".

وتابع ساجت: "زعيم تنظيم داعش تجنب استخدام الهاتف في تنقلاته".

واستهدفت عملية عسكرية أمريكية في سوريا أبو بكر البغدادي، فيما قال عدد من المسئولين الأمريكيين إن البغدادي كان هدفا لغارة ليلية، لكنهم امتنعوا عن الجزم بقتله، إلى حين إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ذلك رسميا في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي إن البغدادي قتل بعد تفجير "سترته" الناسفة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من رفاق البغدادي قتلوا أيضا في العملية، التي لم يسقط فيها قتلى من القوات الأمريكية.
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