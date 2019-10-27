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فن

شاهد.. آسر ياسين برفقة زوجته فى أحدث ظهور

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:52 م
اسر ياسين
اسر ياسين
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قسم الفن
نشر الفنان اسر ياسين فيديو برفقة زوجته في أحد الاماكن السياحية علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور و الفيديوهات "انستجرام" من خلال خاصية "الاستوري".

يذكر ان : ظهر "آسر" خلال نهاية أحداث فيلم "ولاد رزق 2"، بشخصية فيلمه الجديد "الشايب"، وفاجأ جمهوره بكشفه عن شخصية فيلمه والتي تحمل نفس الاسم، خلال أحداث العمل، وشارك الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام".

واستقر صناع العمل على "الشايب" ليكون اسم الفيلم الجديد، الذي من المقرر أن يتم طرحه في صيف 2020.

الفيلم من إنتاج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني ويشاركه كريم أسامة وإخراج حسين المنباوي.
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