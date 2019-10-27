بالأحمر والأسود.. دوللي شاهين تبهر الجمهور على إنستجرام

نشرت الفنانة دوللي شاهين عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة.



وظهرت دوللي بجاكت اسود كت وخلفه توب باللون الاحمر، واعتمدت مكياج باللون الاحمر ورسمت حواجبها باللون البني وورموش مع تسريحة شعر من دون تكلف.



وكتبت دوللي شاهين تعليقا على الصورة "Bonsoir" وانهالت التعليقات على الصورة بالإعجاب بإطلالاتها.

