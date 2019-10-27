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أخبار البلد

النقابة تعترض: الصحة تبدأ تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:38 م
صدى البلد
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محمد غالي
استنكرت النقابة العامة للأطباء، في بيان، تصريحات الدكتورة وزيرة الصحة والتي أعلنت فيها بدء تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء وأعلنت بدء تطبيقه خلال ساعات رغم عدم نشر وغموض محتواه.

واعلنت النقابة أطباء مصر، أنها أعلمت الوزارة في خطاب رسمي بالأمس موقع من النقيب والأمين العام برفضها تطبيق أي نظام جديد دون نشر جميع تفاصيله ومناقشتها مع أصحاب الشأن من الأطباء ونقابتهم.

وأشارت النقابة إلى أن من الضروري والملزم أن يتم تكليف الدفعة الحالية الواجب تكليفها خلال أيام طبقا للنظام القديم والمعروف بجميع تفاصيله على أن يتم مناقشة أي نظام مستحدث بدرجة من التأني والتدقيق تتناسب مع خطورة تأثير هذا القرار على مستقبل الآلاف من شباب أطباء مصر.
النقابة تعترض: الصحة تبدأ تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء
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