روما وميلان.. دجيكو يمنح الذئاب الأفضلية في الشوط الأول وسط سيطرة الروسونيري

تقدم روما على ضيفه ميلان بهدف، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإيطالي.



وفي الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول أستغل فريق العاصمة روما ركلة ركنية، ليترقي إيدن دزيكو الهدف الأول معلنًا عن تقدم أسحاب الأرض.



وسدد ميلان أكثر من كرة خلال المباراة لكن النتيجة لم تميل للروسونيري.



ويسعى فريق روما لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدروي الإيطالي، بينما يطمح ميلان، في خطف الثلاث نقاط ومصالحة جماهيره، بعد النتائج الكارثية هذا الموسم.



ويحتل فريق روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد ميلان في المركز الـ 12 بـ 10 نقاط.