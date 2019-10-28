مستقبل وطن بعين شمس يحصل على الموافقة بتحويل مبنى الحي القديم لمجمع خدمي

حصل كل من النائب محمد الكومي، والنائب ثروت بخيت، أعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة عين شمس، علي موافقة وزارة التخطيط علي إزالة مبنى الحي القديم، وإقامة مجمع خدمي يضم شهر عقاري، وإدارة للتموين، وإدارة طبية، وضرائب، ومكتب العمل، إضافة إلى إنشاء قصرًا ثقافيًا، ومسرح تنويري ومكتبة عامة، فى مبنى واحد لجميع المصالح الحكومية بالدائرة.



وقال الكومي، إنه تواصل مع العديد من الوزارات لسرعة إنجاز هذه الخدمات خلال الفترة القادمة، من خلال سرعة توفير الاعتماد المالي لهم، مضيفًا أن الأرض التي سيبنى عليها المجمع كانت مقر حي عين شمس القديم واحترق المبنى أبان أحداث ٢٥ يناير وترك من وقتها حتى الآن.



وأكد نائب "مستقبل وطن"، أن مجمع الخدمات سيؤثر بالإيجاب على المواطن العادي في حياته اليومية، خاصة أن الدائرة في حاجة ماسة للعديد من الخدمات، مشيرًا إلى أنه استطاع الحصول على موافقات باعتماد ثلاث ملايين جنيه، كما حصل النائب ثروت بخيت على الموافقة بمبلغ اثنين مليون جنيه من فائض الميزانية وذلك لتخصيصها للبدء في المرحلة الأولى للمشروع.