مصر للطيران ناقلا رسميا لاحتفالية شارع المعز السنوية

تشارك مصر للطيران، بدورها ناقلا رسميا لاحتفالية شارع المعز خلال الفترة من 24-31 اكتوبر التي تنظمها شركة Art 2019‪ Degypte التي تنظم عرضا سنويا في موقع تاريخي في مصر لتسليط الضوء علي التراث الثقافي في البلاد وربط ابداعات مصر القديمه و الحديثه وعرضها علي العالم.



جدير بالذكر ان الاحتفالية مقامة بشارع المعز بالقاهرة التاريخية وهو يعد المعرض السنوي الثالث بغرض رفع مستوى الوعي ، والمشاركه في الحفاظ علي تراث مصر والنهوض بالمكانة الدولية للفن المصري الحديث و المعاصر.



وتقام الاحتفالية، تحت رعاية وبحضور وزراء الاثار والاستثمار والتضامن والدكتور زاهي حواس و لفيف من الشخصيات الهامة.