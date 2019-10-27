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أخبار البلد

مصر للطيران ناقلا رسميا لاحتفالية شارع المعز السنوية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:08 م
احتفالية شارع المعز
احتفالية شارع المعز
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نورهان خفاجي
تشارك مصر للطيران، بدورها ناقلا رسميا لاحتفالية شارع المعز خلال الفترة من 24-31 اكتوبر التي تنظمها شركة Art 2019‪   Degypte التي تنظم عرضا سنويا في موقع تاريخي في مصر لتسليط الضوء علي التراث الثقافي في البلاد وربط ابداعات مصر القديمه و الحديثه وعرضها علي العالم.

جدير بالذكر ان الاحتفالية مقامة بشارع المعز بالقاهرة التاريخية وهو يعد المعرض السنوي الثالث بغرض رفع مستوى الوعي ، والمشاركه في الحفاظ علي تراث مصر والنهوض بالمكانة الدولية للفن المصري الحديث و المعاصر.

وتقام الاحتفالية، تحت رعاية وبحضور وزراء الاثار والاستثمار والتضامن والدكتور زاهي حواس و لفيف من الشخصيات الهامة.
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