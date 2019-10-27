تكريم لبنى عبد العزيز في مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى بأسوان

يواصل مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى فعالياته داخل محافظة أسوان عقب إفتتاح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، والسفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة ، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان للدورة الرابعة للمهرجان على أروقة معابد فيلة ، والذى يقام خلال الفترة من 27 وحتى 31 أكتوبر الجارى .



ورصدت عدسة " صدى البلد " تكريم إدارة المهرجان لعددًا من الفنانين والفنانات نجوم السينما المصرية وبعض رموز محافظة أسوان خلال إفتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى .



وشمل التكريم الفنانون لبنى عبد العزيز ورانيا فريد شوقى ومحمود قابيل وأمير صلاح"، ووزيرتى الثقافة والهجرة ومحافظ أسوان، وعددا من رموز المجتمع بمحافظة أسوان.



من جانبها قالت سهير عبد القادر رئيس ومؤسس المهرجان إن المهرجان فى دورته الرابعة يشهد مشاركة 30 دولة و16 فرقة فنون شعبية و13 فيلم روائى ووثائقى، علاوة على مجموعة من مشاهير الفنانين، وأيضًا مجموعة من أطفال مستشفى 57357 لعلاج الأورام.



وأشارت إلى أن فعاليات المهرجان ستضم الفنون الاستعراضية الفلكلورية والمشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية والأفلام الروائية والفنون التشكيلية وموسيقات الشعوب.



وأضافت سهير عبد القادر أن إدارة المهرجان وضعت الترتيبات النهائية بالتعاون مع وزارات السياحة والثقافة والشباب والرياضة والآثار والتضامن الإجتماعى والهجرة، بجانب الأجهزة التنفيذية والأمنية والمجتمع المدني بمحافظة أسوان.



وأوضحت أن الهدف من إقامة المهرجان تدعيم العلاقات الإفريقية الصينية من أسوان خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية تحويلها إلى عاصمة الشباب الأفريقى، بجانب الأهداف المتعلقة بتحقيق التواصل الإنساني وتعزيز التقارب من خلال القوى الناعمة للفن والثقافة والتراث.