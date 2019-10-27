تعد نزلات البرد والإنفلونزا من أشهر الأمراض التى تنتشر خلال فصل الشتاء وتصيب الجميع الكبار والأطفال، وتسبب الكثير من المتاعب كارتفاع درجات الحرارة وفقدان الشهية والصداع والرشح والكحة مما يتطلب علاجها سريعا خاصة عند إصابة الاطفال بها.



وعرض موقع " medicalnewstoday" أهم طرق علاج نزلات البرد والإنفلونزا عند الأطفال ، وهي تتمثل في التالي:



- الإكثار من السوائل الدافئة للحفاظ على رطوبة الجسم وعلاج الكحة وطرد البلغم.

- أخذ قسط كاف من الراحة وعدم بذل اى مجهود .

- الطعام المتوازن الخالى من السعرات الحرارية العالية والكوليسترول .

- إذا كان الطفل عمره أقل من 6 أشهر ويرضع من ثدى الأم يجب زيادة عدد الرضعات على مدار اليوم.

- فى بعض الحالات تكون الإماهة الفموية هى الحل اسأل الطبيب قبل إعطائها للطفل.

- مسح الممرات الأنفية المحشوة من خلال استخدام رذاذ أو قطرات مالحة للأنف.

- إذا كان عمر الطفل أكثر من عام يمكن إعطاء العسل لعلاج السعال بدلًا من الدواء، و يمكن إعطاء 2-3 مليلتر من العسل عدة مرات خلال اليوم.