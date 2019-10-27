Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

علاج نزلات البرد والإنفلونزا عند الأطفال

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:08 م
علاج نزلات البرد
علاج نزلات البرد والإنفلونزا عند الاطفال
Advertisements
اسماء محمد
تعد نزلات البرد والإنفلونزا من أشهر الأمراض التى تنتشر خلال فصل الشتاء وتصيب الجميع الكبار والأطفال، وتسبب الكثير من المتاعب كارتفاع درجات الحرارة وفقدان الشهية والصداع والرشح والكحة مما يتطلب علاجها سريعا خاصة عند إصابة الاطفال بها.

وعرض موقع " medicalnewstoday" أهم طرق علاج نزلات البرد والإنفلونزا عند الأطفال ، وهي تتمثل في التالي:

- الإكثار من السوائل الدافئة للحفاظ على رطوبة الجسم وعلاج الكحة وطرد البلغم.
- أخذ قسط كاف من الراحة وعدم بذل اى مجهود .
- الطعام المتوازن الخالى من السعرات الحرارية العالية والكوليسترول .
- إذا كان الطفل عمره أقل من 6 أشهر ويرضع من ثدى الأم يجب زيادة عدد الرضعات على مدار اليوم.
- فى بعض الحالات تكون الإماهة الفموية هى الحل اسأل الطبيب قبل إعطائها للطفل.
- مسح الممرات الأنفية المحشوة من خلال استخدام رذاذ أو قطرات مالحة للأنف.
- إذا كان عمر الطفل أكثر من عام يمكن إعطاء العسل لعلاج السعال بدلًا من الدواء، و يمكن إعطاء 2-3 مليلتر من العسل عدة مرات خلال اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرق علاج الكحة عند الحامل.. الطبيعي يكسب

طرق علاج الكحة عند الرضع.. دليلك للتخلص منه في يومين

الشتا دق الباب.. طرق طبيعة للحماية من الإصابة بـ نزلات البرد.. ولن تصاب بـ الأنفلونزا إذا تناولت هذا المشروب يوميا

ترشيحاتنا

أحمد موسى عن مقتل البغدادي: تم قطع الساعد الأيمن لـ أردوغان ..شاهد

صلاح يسجل ويخرج مصابا .. ليفربول يقلب الطاولة ويفوز 2-1 على توتنهام .. فيديو

مش هتصدق.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بـ سيشن خرافي | شاهد

أثارت الجدل.. فنانة شهيرة تظهر حافية القدمين في مهرجان أيام قرطاج السينمائية

مثيرة وصادمة.. 20 إطلالة وضعت إليسا في ورطة مع جمهورها

الولايات المتحدة: تأكدنا من مقتل أبو بكر البغدادى بعد فحص الحمض النووي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منير مكرم أول الحضور فى عزاء قاسم الدالى .. صور

بالأحمر والأسود.. دوللي شاهين تبهر الجمهور على إنستجرام

أسباب غير متوقعة وراء مرض أسما شريف منير .. تعرف عليها