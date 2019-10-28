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بين الناس

جدة لـ وزارة الصحة: نفسى أشوف حفيدى بيلعب زى الأطفال

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:17 ص
صدى البلد
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وسام مختار
معاناة فوق الاحتمال يمر بها الطفل محمد وليد، البالغ من العمر ٥ سنوات، ويقيم في المنيب، حيث يعاني ألما شديدا في ركبتيه، فضلا عن عدم قدرته على الحركة واللعب كباقي الأطفال، ما سبب له ألما نفسيا شديدا.

وتقول جدة الطفل ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : حفيدى محمد يعاني منذ طفولته التصاقا في القدمين، ووالده عامل باليومية ومواطن بسيط ولا يقدر على تغطية نفقة علاجه، واضطررنا لبيع أثاث المنزل للصرف على علاجه، ويحتاج محمد إلى عملية تتكلف 20 ألف جنيه .

وتابعت: أتمنى من وزارة الصحة مساعدتنا في إجراء العملية حتى يستطيع الحركة واللعب مثل باقي الأطفال .

للتواصل مع الحالة : ٠١٢٧١٧٣١٥١١


ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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