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فن

لحظة ندم .. محمد دياب يثر الجدل وزوجته ترد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:21 م
محمد دياب وزوجته
محمد دياب وزوجته
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد دياب صورة له مشهد من مسلسل "بحر" علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور و الفيديوهات "انستجرام" وظهر فيها وهو بلحظة ندم شديده على ما اقترفه فى حق بطل العمل ماجد المصرى والذى قام بدور "بحر"

و علق "دياب" علي الصورة قائلا:" لحظة ندم " ، اثارت الصورة الجدل بين الجمهور و هاجمه بقوة بسبب ماجد المصري من خلال التعليقات منها :" شرير اوي_انت تعرف يعني ايه لحظة ندم كنك بتحفر قبرك بـ ايدك يا ربيع يا ضو_لحظة ندم بعد ما قتلت بكري ابو عيالك يا ربيع_ذنوب بحر و حبيبة يا مفتري".

وكانت هاجر الابياري زوجة الفنان دياب قد شاركت دياب بتعليق على الصورة حيث عبرت عن اعجابها بالعمل واداء زوجها.

و من ناحية اخري تعاقد النجم محمد دياب على بطولة مسلسل "الفتوة" الذى يلعب بطولته النجم ياسر جلال، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، وهو من إنتاج سينرجى، وتأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى.

يشار إلى أن محمد دياب قدم آخر أعماله وكان مسلسل "أبو جبل" بطولة النجم مصطفى شعبان، وشارك فى بطولته نجلاء بدر، محمد على رزق، وآخرون، إخراج أحمد صالح.

كما يعرض له حاليا مسلسل "بحر" بطولة ماجد المصرى، ويشارك فى بطولته ثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.
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